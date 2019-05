Kaffee, Coktails und immer was zu sehen – Terrassen-Openings in München

× Erweitern Deutsche Eiche Die Dachterrasse der Münchner Szene-Institution Deutsche Eiche

Im Frühling macht das Kaffee- bzw. Cocktailtrinken gehen doppelt Spaß. Denn auf den Terrassen der Münchner Cafés und Bars kann endlich wieder ausgiebig geschaut, geglotzt, beobachtet und abgecheckt werden. In den folgenden Lokalen klappt das besonders gut.

Das Gärtnerplatzviertel im Blick – Deutsche Eiche

Nicht nur aufgrund seiner Historie ist die Deutsche Eiche das unumstrittene Zentrum des schwulen Münchens. Auch die 60 qm große Dachterrasse, die einen unvergleichlichen Rundumblick über Altstadt und das Gärtnerplatzviertel bietet, trägt ihren Teil dazu bei und bringt Menschen der queeren Szene von überall zusammen.

Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, München, Mo – Fr: 12 – 7 Uhr, am Wochenende ab Fr 12 Uhr bis Mo 7 Uhr durchgehend geöffnet, Bewirtungsstatus der Terrasse angezeigt auf www.deutsche-eiche.de

Ausgezeichnete Drinks mit liberalem Gewissen – Die Goldene Bar

× Erweitern Foto: Christoph Grothgar Goldene Bar

Die Goldene Bar im Haus der Kunst liefert nicht nur Speisen und Getränke auf hohem Niveau, sondern bekennt sich dank selbstbewussten Platzverweises von rechten Politikern auch klar zum weltoffenen Kern Münchens. Ab Mai lässt sich dieses Bewusstsein auf der weitläufigen Dachterrasse bei entspannten Sundownern genießen.

Die Goldene Bar, Prinzregentenstr. 1, München, Di – Sa: 10 – 2 Uhr, So: 10 – 20 Uhr, Mo: 10 – 18 Uhr, www.goldenebar.de

Vom Vorabend ins Nachtleben – KraftWerk

× Erweitern Foto: Kraftwerk Kraftwerk

Wenn die Sonne über dem Müllerstraßenviertel untergeht, fängt es auf der ansonsten sonnenverwöhnten Terrasse des KraftWerks an zu wuseln. Denn das charmante Lokal ist Knotenpunkt im schwulen Nachtleben Münchens und gewährleistet sowohl mit seinen bunten Cocktails als auch mit seiner soliden Speisekarte den perfekten Start in die Nacht.

KraftWerk, Thalkirchner Str. 4, München, Mo – Do: 10 – 1 Uhr, Fr u. Sa: 10 – 3 Uhr, So: 10 – 0 Uhr

Liegestühle und Sandstrand – Fräulein Müller

Gar nicht so neu aber zumindest in frisch aufpoliertem Look zeigt sich der Kiosk Fräulein Müller zwischen Münchner Freiheit und Englischem Garten. Das ursprüngliche Sortiment des Kiosks mit Getränken, Zeitungen und Süßigkeiten wurde erweitert durch Bagels oder selbstgemachten Joghurt. Wer außerdem sein Getränk gerne im Liegestuhl genießt, hat hier definitiv seine Oase gefunden.

Fräulein Müller, Gunezrainerstr. 6, München, Di – So: 9 – 18 Uhr, www.instagram.com/fraeulein.mueller.kiosk

Mezze und Süßes – Café des Bellevue di Monaco

× Erweitern Foto: Café Bellevue di Monaco Cafe Bellevue di Monaco

Nicht weit von entfernt von Deutscher Eiche und KraftWerk befindet sich das Café des Wohn- und Kulturzentrums Bellevue di Monaco. Das sympathische Café, das größtenteils von Geflüchteten verantwortet wird, hat tolle Mittagsspecials und Mezzeteller auf der Karte und überzeugt auch ansonsten mit sozialer Preisspanne und einem interessanten Kulturangebot.

Café des Bellevue di Monaco, Müllerstr. 6, München, Di – Sa: 10 – 22 Uhr, www.bellevuedimonaco.de/cafe/