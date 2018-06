Metamorphosen am Sendlinger Tor

× Erweitern Foto: Senatore Bar Senatore

Michael Dietzel, der schon lange einen neuen Ort für sein Café am Hochhaus gesucht hatte, David Hager, Mitbetreiber der Staatsbar, sowie Thomas Zufall vom München 72 sind die Macher der neuen Senatore Bar.

In Sachen Einrichtung ist der Pomp und Plüschs geblieben: 80er-Jahre-Plüsch und bordellige Holzvertäfelung würden wohl jeden Innenarchitekten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen. Das Team rund um Michael Dietzl huldigt dem italienischen Operetten-Kitsch des ehemaligen Alla Scala und verpassten den Räumen nur einen fischen Anstrich, einen modernen Boden und eine spektakuläreLichtinstallation mit beinahe 1000 bunten Glühbirnen an der Decke. Im bumerangförmigen Raum wird nicht nur getanzt. An den niedrigen Tischen lässt es sich gemütlich essen und trinken. Die großen Fenster erinnern ein bisschen an das Café am Hochhaus und geben einen Panoramablick auf den Sendlinger-Tor-Platz frei.

Nächtliche DJ-Sets, hippe Pizzakreationen und Cocktails mit Namen italienischer Stars und eine Terrasse locken von Montag bis Sonntag. Jetzt darf sich dasSenatore, als würdiger Nachfolger das Café am Hochhaus beweisen.

Hochhouse - Gay Party am Sonntag

Die legendäre Hoch-House-Sunday-Party hat in der Senatore Bar ihre neue Heimat gefunden, ab jetzt jeden Sonntag ab 21 Uhr.

Senatore Bar / Sendlinger-Tor-Platz 5 / So - Do, 18-3 Uhr, Fr u. Sa, 18-4 Uhr, Außenterrasse tgl. 18-3 Uhr