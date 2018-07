Eismeer auf dem Nockherberg

× Erweitern Foto: Daniel von Loeper Eismeer Feiern mit Eis und Bier: v.l. Nockherberg-Wirte Florian Lechner, Patrick Lindner, Peter Schäfer, Robert Maier-Kares, Christian Schottenhamel und Marianne Sägebrecht, 14.06.2018. Foto/ Daniel von Loeper

Eine Erfolgsgeschichte schreitet voran: das vierte Eismeer Münchens. InAnwesenheit von den Nockherberg-Wirte Florian Lechner und Christian Schottenhamel, der Schauspielerin Marianne Sägebrecht und weitern Gästen eröffnete Robert Maier-Kares am 14.6. seinen vierten Standort in München – im weltberühmten Paulaner-Biergarten auf dem Nockherberg.

„Wir haben 128 Sorten Natureis von klassisch bis vegan nach eigenen Rezepturen im Programm, die wir in unserer Manufaktur in der Pestalozzistraße täglich herstellen. Nur mit hochwertigen und marktfrischen Zutaten erreichen wir unsere hohe Qualität, die unsere Gäste schätzen und lieben. Ich liebe Eis“, so Robert Maier-Kares.

Vorbeischauen lohnt sich, Veganer kommen hier auch auf ihre Kosten.