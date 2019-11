Edle Tropfen und schöne Lokale – Weinbars in München

× Erweitern FOTO: gemeinfrei Weinbars München

Echten Weinkennern kann man nichts vormachen. Sie erschnuppern minderwertige Traubenerzeugnisse schon vor dem Öffnen. Dementsprechend hoch ist der Anspruch an Weinlokale aller Art. Wo sich in München die besten Weinlokale befinden, erklären wir hier.

Ausgezeichnet – GRAPES Weinbar

FOTO: Kull&Weinzierl Weinbars München

Wer von einer Weinbar ein gemütliches und dennoch schickes Ambiente erwartet, ist in der GRAPES Weinbar genau richtig. Überraschungen im Glas und seltene Flaschenschätze sind die Maxime im GRAPES. So hoch der Anspruch, so sympathisch die Sommeliers, die Weine aus der ganzen Welt präsentieren. Zusammen mit der smarten Küche von Max Waldhauser ergibt sich daraus ein exzellentes kulinarisches Team.

Ledererstr. 8a, Mo – Sa: 18:30 – 2 Uhr, www.grapes-weinbar.de

Schwelgend – Monti Monaco

Ganz so wie man sich italienische Weinbars vorstellt, zeigt sich das Monti Monaco im heimeligen Schlachthofviertel. Zu einer großen Auswahl vornehmlich italienischer Weine gesellt sich eine ebenso ausgefeilte italienische Speisekarte, die der Küchenchef mit verschiedenen saisonalen Weinmenüs zum fairen Preis erweitert.

Zenettistr. 11, Mo – Sa: 10 – 23 Uhr, www.montimonaco.de

Französisch – Déjà Bu?

FOTO: Déjà Bu Weinbars München

Die frankophilen Münchner kennen das Lokal schon lange. Alle anderen, die gute französische Weine genießen und gerne mit Franzosen feiern und speisen, sollten unbedingt mal einen Blick riskieren. Quiches, Käseplatten und sündige Nachspeisen runden das Angebot dieser durch und durch französischen Weinbar ab.

Buttermelcherstr. 2A, Mo – Mi: 18 – 0 Uhr, Do – Sa: 18 – 1 Uhr, www.deja-bu.de

Traditionell – Wein Feldmann

Schon seit 1931 gibt es diese Weinstube, die sich ganz der Tradition verschrieben hat. Auch wenn kein Feldmann mehr hinter der Theke steht: Die Betreiber führen ihr Lokal mit echter Hingabe und guten Ideen. Beispielsweise veranstalten sie zu ihrem Ausschank auch tolle Live-Konzerte.

Elvirastr. 11, Mo – Sa: 17 – 23:30 Uhr, www.weinstube-muenchen.de

Vielfältig – Der Dantler

FOTO: Der Dantler Weinbars München

„Bayrisch Deli“ hat sich diese Location auf die Fahnen geschrieben und lehnt sich dabei in seiner vielfältigen Feinkostauswahl an die kultigen New Yorker Delis an. Ebenso kultig gibt sich die Speisekarte, wenn kosmopolitische Speisen im Dantler bayrisch interpretiert werden, wie beispielweise die „Giesing Ramen Suppe“. Vielfalt gibt es auch in der Weinauswahl dank der über 200 österreichischen, deutschen und italienischen Weine.

Werinherstr. 15, Di – Do: 11:30 – 15 Uhr und 17:30 – 23 Uhr, Fr: 11:30 – 15 Uhr und 19 Uhr, www.derdantler.de