Der Balsam des hart arbeitenden Mannes

× Erweitern Foto: M'uniquo M'uniquo Die Rooftop-Bar M'uniquo

An manchen Feierabenden braucht es keinen Sport, keine aufregenden Dates oder kulinarischen Abenteuer, sondern einfach einen potenten Drink. Klar, im CSD-Monat Juli und zum CSD selbst lässt es sich dieser nirgendwo besser ein einnehmen, als an den Tresen unserer beliebten Szenebars. Wer sich nach dem Trubel des Julis im August ausnahmsweise mal außerhalb der Szene bewegen möchte, für den bieten sich folgende fünf Bars an, um eine gelungene After-Work-Glückseligkeit herzustellen.

Garçon – subtiler Sexappeal

× Erweitern Foto: Garcon Garcon

Das Garçon in der Utzschneiderstraße muss nicht mit irgendwelchen billigen Reizen locken. Stattdessen gibt es sich cool, mit subtilem Sexappeal und definitiv authentisch. Vor allem die gerührten Drinks wie der Whiskey Sour mit Ahornsirup oder der Nouvelle Spritz schmeicheln der Zunge. Falls euch die Wahl schwer fällt, hilft euch das Barpersonal patent auf die Sprünge.

Utzschneiderstr. 4, Di – Do: 18 – 1 Uhr, Fr: 18 – 2 Uhr, Sa: 19 – 2 Uhr, www.bar-garcon.de

Palau – Barcelona in München

Der kleine gekachelte Raum, die Auswahl an Schaumweinen und Köstlichkeiten vom Grill und die Servietten auf dem Boden zur fortgeschrittenen Stunde – alles im Palau schreit nach Tapasbar in Barcelona. Dementsprechend viel gefeiert wird im Palau. Aber auch dabei lässt es sich bekanntlich gut abschalten.

Thalkirchner Str. 16, Mo – Do: 11:30 – 14:30 Uhr und 17 – 23:30 Uhr, Fr: 11:30 – 14:30 Uhr und 17 – 1 Uhr, Sa: 17 – 1 Uhr, So: 17:30 – 22:30 Uhr, www.palau-grill.bar

Nussbaumpark – der ruhige Biergarten

× Erweitern Foto: Nussbaumpark Nussbaumpark

Gemütlich mit Drinks draußen sein, aber ohne Trommelgruppen in Hörweite oder Biergarten-Trubel: Keine leicht zu findende Kombi. Der Nussbaumpark am Sendlinger Tor bot schon letztes Jahr genau das. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Liegestühle für lau, leckere Snacks und natürlich Bier und andere unkomplizierte Drinks für die sommerliche Entspannung.

Juni bis Ende August, www.nussbaumpark.de

M’uniqo – Rooftop vom feinsten

Das neue M’uniqo im Andaz Hotel im nördlichen Schwabing nimmt euch mit in luftige Höhen. In den toll designten Räumen der Rooftop Bar kann man feine Vermouths genießen und bekommt dabei auch noch einen tollen Blick über Schwabing frei Haus. Die brandneue Dachterrasse des M‘uniqo hat zudem das Potenzial zur Kultlocation des Sommers.

Leopoldstr. 170, Mo – Do: 17 – 1 Uhr, Fr & Sa: 17 – 2 Uhr, So: 17 – 1 Uhr, www.andazmunichschwabingertor.com

Gamsbar ­– mit frisch-süßem Haustrunk

× Erweitern Foto: Jan Hemmerich Gamsbar

Außerhalb der Wiesn-Saison meidet der distinguierte Münchner ja eigentlich jeglichen Bayern-Kitsch. Bei der Gamsbar nahe des Odeonsplatzes, die sich einer besonders verträglichen Form dieses Kitsches verschrieben hat, sollte man eventuell nochmal umdenken. Denn sowohl Ambiente als auch Drinks wie der frische Haustrunk Gamserl, bestehend aus Lillet, Holundersirup und Prosecco, machen wirklich Spaß und befrieden das angeschlagene Nervenkostüm.

Brienner Str. 10, Di – Sa: 11 – 21 Uhr, www.edmeier.de/gamsbar