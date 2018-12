Café heimatliebe: Giesing ruft!

× Erweitern Foto: Heimatliebe Café heimatliebe

Daniel Groth und Alexander Ert arbeiteten zuletzt im Restaurant „Miss Lilly’s“ in der Au zusammen. Vor kurzem haben sie sich selbstständig gemacht und wollen jetzt mit ihrem eigenen Lokal „heimatliebe“ hoch hinaus. Genau das ist zumindest räumlich schon mal gut gelungen: Über den Nockherberg erreicht man ihr Tagescafé in Obergiesing. Fast ein bisschen unscheinbar liegt das kleine Lokal in einer ruhigen Wohngegend, etwas abseits der geschäftigen Tegernseer Landstraße. Doch es ist ein Hingucker geworden: Freundliches Ambiente, angenehmes Mobiliar und ein bisschen Trend – da lässt es sich gut aushalten!

× 1 von 3 Erweitern Foto: Heimatliebe Café heimatliebe Die Inhaber Daniel Groth und Alexander Ert × 2 von 3 Erweitern Foto: Heimatliebe Café heimatliebe × 3 von 3 Erweitern Foto: Heimatliebe Café heimatliebe Prev Next

Dass die beiden ein Lokal eröffnen, das mit bayerischer Heimatliebe und einem großen Hirschgeweih wirbt, ist aus ihrer Biografie kaum abzulesen, stammt Daniel doch aus Rostock und Alexander ursprünglich aus Cottbus. Doch ihre Liebe zu München, wo sie seit 14 Jahren (übrigens nicht gemeinsam) leben, reicht aus, um ihre Verbundenheit mit der Region glaubhaft zu demonstrieren. Auf der Getränkekarte stehen dementsprechend regionale (Bio-) Spezialitäten, Bio-Limonaden, Giesinger Bier, diverse Sprizz-Varianten sowie eine Auswahl an Tees und Kaffees. In der „heimatliebe“ wird klassisches Frühstück (Croissant, Bio-Müsli, belegte Brote) serviert, einmal im Monat gibt es am Sonntag ein Brunch-Buffet. Bis 14 Uhr kann man Gerichte von einer kleinen Mittagskarte genießen, danach bis 18 Uhr selbst gemachten Kuchen und Snacks. Das Konzept Tagescafé wird nur freitags gesprengt, wenn von 17 bis 22 Uhr „betreutes Trinken“ angesagt ist und der Gin Tonic für 5 Euro auf der Karte steht. Spätestens dann sollte auch die Community zum Warm-up vorbeischauen. Also: Ein echter Tipp, nicht nur für die Giesinger Nachbarschaft!

Café heimatliebe, Wirtstr. 15 a, Di – So 9 – 18 Uhr, Fr 9 – 22 Uhr, www.cafe-heimatliebe.de