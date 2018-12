Zucker fürs Auge: Tobias Hartmann

× Erweitern Foto: Maik Rietentidt Tobias Mister Germany

Foto: Marcus Schröpfer Tobias Mister Germany

Der 28 Jahre alte Barkeeper aus Berlin ist einer der Kandidaten bei der diesjährigen Wahl zum Mister Germany. Und wir haben sexy Bilder von ihm für Dich!

Auf seine Tätowierungen angesprochen verrät Tobias: „Die Namen meiner Familienmitglieder, sie sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben, die mich immer auffangen, sind links auf dem Rippen. Das Pin-up auf dem Rücken hat mir einfach so gefallen, es ist aber noch nicht fertig.“

Und auf der Brust? „Die sieben Todsünden. Ich bin christlich aufgewachsen, (...) die Werte, die in der Bibel vermittelt werden, sind für jeden ein super Richtwert“ Und all die Comics? „Ich hatte eine tolle Kindheit und erinnere mich gerne an die Zeit zurück!“ Schön. www.mister-germany.de

Foto: PEN FOTOGRAFIE Tobias Mister Germany

Foto: Marcus Schröpfer Tobias Mister Germany