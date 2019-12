Preis für Biolek

× Erweitern Raimond Spekking Biolek Empfang für Alfred Biolek zum 85. Geburtstag

Anfang Oktober wurden die KNUDDEL Awards nach über zwei Jahren wieder verliehen. Sascha Stuhldreher, Organisator Verleihung, und Betty Bond führten durch den Abend und präsentierten den „neuen“ queeren Ehrenamtspreis für mehr Respekt der Vielfalt.

Erstmals wurden die Awards in neun statt fünf Kategorien verliehen. Der queer politische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion Karl-Heinz Brunne übergab in der Kategorie „Ein Leben für die Community“ den KNUDDEL Award 2019 an den Entertainer und TV Kochlegende Alfred Biolek. Zwar konnte der gebürtige Kölner aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich bei der Verleihung dabei sein, doch er schickte seinen Adoptivsohn Scott Biolek-Richtsch mit Ehemann und eine Videobotschaft.