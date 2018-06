Pitbull, Leona Lewis, Travolta: Beule, Stimme und Können

× Erweitern John Travolta spielt den Gangster Gotti, Regisseur des Films ist Kevin Connolly

Drei Megastars, ein Projekt, ein Lied.

Leona Lewis (The Voice), John Travolta (The Actor) und Pitbull (The Bulge) sind Teil des Film-Musik-Projekts GOTTI. Travolta spielt darin den legendären Gangster John Gotti, den Anführer der größten und mächtigsten kriminellen Organisation Nordamerikas, der Gambino Family, Leona und Pitbull sorgen für den passenden Hit: „Amore“. Und alle finden sich ganz toll!

„Alles an Pitbull – sein Stil, seine Kreativität und Kultur – machen seine Musik zu Gotti zur perfekten Kombination zwischen Künstler und Filmthema“, so zum Beispiel John Travolta.

„Es ist eine wahre Ehre, an diesem Projekt beteiligt zu sein und mit der Ikone John Travolta an der legendären Geschichte von Gotti zu arbeiten“, frohlockt Pitbull. „Wir waren selbst Underdogs und haben Wege gefunden, gegen alle Widrigkeiten zu überleben.“

Und Megastimme Leona Lewis: „Ich liebe es, mit Pitbull zu arbeiten. Es macht immer so viel Spaß und seine Energie ist einfach ansteckend. Diese Platte war wirklich interessant, da sie etwas Neues für mich war. Als großer Filmfan ist die Tatsache, dass der Song im Gotti-Film ist, so aufregend.“