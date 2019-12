Hamburgs schillernde Kiezgrößen

× Erweitern Foto: www.olivia-jones.de / Marius Roer Olivia Jones Olivia Jones war einst bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei.

Valery Valery Pearl hat die Haare schön.

Heute ist das große Finale der TV-Show „Queen of Drags“, es geht danach aber natürlich weiter in Sachen Dragqueens. Dafür sorgt zum Beispiel der queere Channel SISSY THAT TALK (wir berichteten).

Foto: Agentur Charis LiloWanders Lilo klärte bei „Wa(h)re Liebe“ in den 1990ern Deutschland auf.

Bis zum 21. Dezember ist auf deren Facebook-Seite der neuste „Queer Life in the City“-Dokumentarfilm zu sehen.

Im Fokus stehen bei „Queens of Hamburg“ zwei jüngere Diven (Valery Pearl und Veuve Noire) sowie mit Olivia Jones und Lilo Wanders zwei Queers, die schon im 20. Jahrhundert einflussreich waren. Interessant!

Ab dem 23. Dezember soll die Dokumentation dann als Serie auf den YouTube- und Instagram-Kanälen von SISSY THAT TALK erscheinen.

www.youtube.com/c/SissyThatTalk, www.instagram.com/thatsissytalk