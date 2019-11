Olivia Jones ★ 50

×

Christian Knuth

„Ganz St. Pauli trinkt auf die Bürgermeisterin der Herzen, das BDM-Vorzeigemodell, die Kinderbuchqueererin, die Bundespräsidentenwahlfrau, die Partyveranstalterin und nicht zuletzt: die äußerst umtriebige wie erfolgreiche Geschäftsfrau. Nein, den Geschäftsmann. In Zeiten von Wikipedia und Google ist es wohl in Ordnung, wenn ich Dir lieber Oliver, diese Zeilen auch mit deinem Klarnamen schreibe. Nur 20 deiner nun bald 50 Lebensjahre kenne ich dich. Privat und als Gastgeberin in der Szene, kurz später sozusagen als Mitbewerber im Veranstalterwettstreit und dann auch schon begleitend beruflich als Eurogay-Redakteur im Anti-Schill-Wahlkampf. Mein erster Außeneinsatz. Warum soviel zu mir? Weil ich auf eine Sache hinaus will: Du bist für mich eine der Konstanten in der Hamburger Community (die – ganz typisch Hamburg – manchmal mit dir hadert). Du bist im besten Sinne Hamburger, der wenn er Familie sagt, auch Familie macht. Auf dich ist Verlass, sowohl geschäftlich als auch dort, wo das Private geschäftlich oder politisch wird. Ich bewundere deine Geradlinigkeit und die Gabe, das Schrille hanseatisch gemacht zu haben. Alles Liebe und Gute für dich!“