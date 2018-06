Mariah Carey kommt nach Berlin

× Erweitern Mariah Carey 2018

Mariah Carey kommt mit ihrer absolut kultigen Show nach Berlin.

Ganz egal, ob sie sich auf der Bühne nun tragen oder schieben lässt: Diese Weihnachtsshow muss man sehen! „All I Want for Christmas You“ ist im Laufe der Jahre zu ihrem größten Hit geworden, jedes Jahr erreicht das poppige Lied zum Fest der Christen erneut die Charts. Am 5. Dezember gibt Mariah Carey sich mit dem Kitsch in der Hauptstadt die Ehre. Wir freuen uns!

5.12., Mariah Carey: All I Want for Christmas Is You, Mercedes-Benz Arena, Berlin, S+U Warschauer Straße, 20 Uhr

www.mariahcarey.com

www.facebook.com/mariahcarey