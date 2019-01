Wiegenfest: „Mr Gay Germany“ Marcel

× Erweitern Foto: Jean Baptiste Huong Marcel Karussell

Heute feiert der 2019er „Mr Gay Germany“ seinen 30. Geburtstag. Alles Gute! Und hier erfährst du noch etwas mehr über ihn:

Wie oft machst du Sport?

Ich laufe drei bis vier Mal die Woche morgens direkt nach dem Aufstehen eine 30-minütige Runde am Landwehrkanal in Kreuzberg. Ich liebe es, mit Bewegung und frischer Luft in den Tag zu starten. Energie tanke ich aber auch beim Stretching danach!

Das ist sicher noch nicht alles ...

Als Ausgleich geh ich regelmäßig in den Gym und mache dort Krafttraining. Seit drei Monaten besuche ich eine Voguing Class – ich liebe es einfach, mich expressiv zu bewegen. Bin gespannt, wann ich mich den ersten Death Drop traue! (lacht) Come on, vogue!

Wie lebst du Beziehungen?

Ich habe in den letzten Jahren mit beiden Beziehungsformen meine Erfahrungen gesammelt. Meine längste offene Beziehung war knapp über ein Jahr. Ich war damals neugierig und das „Offene“ für mich super spannend, ab einem gewissen Punkt allerdings empfand ich das Ganze eher als belastend. Und das gar nicht aus Eifersucht, sondern aufgrund der immer größer werdenden Distanz zwischen mir und meinem damaligen Partner, die wir durch unsere gelebten Freiheiten und den zugelassenen Raum für Dritte selbst verursachten.

Und jetzt?

Aktuell lebe ich mit meinem Partner in einer exklusiven Partnerschaft. Wir entscheiden einfach gemeinsam, wenn wir uns öffnen wollen. Das läuft prima!

*Interview: Michael Rädel

