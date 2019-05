LifeBall: Zum letzten Mal!

× Erweitern Fotos: Markus Morianz Life Ball 2019

Foto: www.facebook.com/LifeBall Life Ball Auch Hannelore Elsner war dabei

Aus, Schluss, vorbei: Nach 26 erfolgreichen Jahren findet der Life Ball 2019 am 8. Juni zum letzten Mal statt. Doch warum?

„Die Rahmenbedingungen und Umstände haben sich über die letzten Jahre sehr verändert. Im Kampf gegen AIDS haben wir viel erreicht. AIDS hat sich von einem Todesurteil zu einer chronischen Krankheit gewandelt. Durch diesen Erfolg ergibt sich die paradoxe Situation, dass die Zahl der Verbündeten für AIDS-Hilfsprojekte international und national abnimmt“, so Gery Kezler, der den Ball seit über einem Vierteljahrhundert veranstaltete.

Foto: Life Ball / Marco Ovando 2019; Isa Foltin/Getty Images (Beth Ditto) Life Ball 2019 Beth Ditto Amanda Lepore

„Wir werden mit dem Reingewinn des 26. Life Ball unsere Energie jenen Regionen widmen, wo das Problem noch immer akut ist und wir Leben retten können. In Österreich wird von den Organisationen und der öffentlichen Hand hervorragende Arbeit geleistet. Daher wird es Verständnis für unsere Entscheidung geben, dass wir in der Unterstützung heuer auf internationale Projekte fokussieren.“ Gery Kezler

Foto: www.lifeball.org Life Ball Wien

Ein Blick zurück:

Es war Europas größtes Aids-Charity-Ereignis, der Lifeball in Wien. Weltstars wie Elton John, Sterne aus der Szene wie Barbie Breakout, VIPs aus Funk, TV und der Modewelt, aber auch Aktivisten und Künstler taten sich seit 1993 hier zusammen, um im Kampf gegen Aids Farbe zu bekennen, Geld zu sammeln und Spaß zu haben. Und damit der optische Genuss nicht auf der Strecke blieb, gab es jedes Jahr eine Style Bible.

× Erweitern Foto: Marco Ovando Life Ball

Foto: Manfred Werner (Tsui) / CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org Gery Keszler Gery Keszler bei der Eröffnung des Life Ball 2013. Foto: Manfred Werner (Tsui) - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

„Es waren unglaubliche, fantastische und intensive Jahre. Wir haben mehr bewegt, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Ich bin so unendlich dankbar. Es ist nun Zeit, dieses Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen,“ so Life-Ball-Begründer und Organisator Gery Keszler.

Was plant er nun? „Wir werden weiterhin leidenschaftlich gegen Stigma und Ausgrenzung aufstehen und Flagge zeigen.“ In der Bilanz des Life Ball stehen nach 26 Jahren knapp 30 Euro Mio. an Spenden für nationale und internationale AIDS-Hilfsprojekte. Danke!

