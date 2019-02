FREAKS: Der Life Ball reist 2019 über den Regenbogen

× Erweitern Foto: Life Ball / Marco Ovando 2019; Isa Foltin/Getty Images (Beth Ditto) Life Ball 2019 Beth Ditto Amanda Lepore

Letztes Jahr wurde er 25, jetzt reist er über den Regenbogen.

„Der diesjährige Life Ball begibt sich auf eine Reise über den Regenbogen und landet mit einer umherziehenden Zirkustruppe in einer fantastischen Welt der Farben. Auf dem Weg finden sich mehr und mehr skurrile Figuren zusammen, alle auf ihre Art Freaks, jeweils auf der Suche nach einem Zuhause, nach Herz, Verstand und Mut“, verrät das Team über das Motto des LGBTIQ*-Events in Wien, den auch schon Barbie Breakout (kleines Bild), Elton John und Anastacia besuchten.

Foto: M. Rädel Barbie Breakout Welt-AIDS-Tag

„Auch der Life Ball ging einen ähnlich steinigen Weg wie die LGBT-Bewegung und verstand sich stets als ein Ort der Sichtbarmachung von Menschen und Anliegen, die eine Gesellschaft zu stigmatisieren versucht. Nur durch das Sichtbarmachen und einen offenen Diskurs lassen sich HIV und AIDS besiegen“, ergänzt LIFE+ Gründer und Life-Ball-Organisator Gery Keszler.

Foto: www.lifeball.org Life Ball Wien

„Außenseiter bleiben nur so lange Freaks und in einer Gesellschaft heimatlos, wie sie sich in ihren Nischen verstecken. Als vor 50 Jahren im Stonewall Inn erstmals Homosexuelle und Lesben vehement gegen die Schikanen der Polizei rebellierten, war der Weg in die Sichtbarkeit gewählt, die Regenbogenflagge ihr augenfälliges Symbol“, positioniert sich das Team vom Life Ball. „Ein Regenbogen zeigt nicht nur Schönheit, die aus dem Zusammenwirken von Vielfalt entsteht, er ist auch ein hauchzartes Gebilde, eine Brücke zwischen Himmel und Erde, ein Tor zu einer Traum- und Vorstellungswelt, so wie in dem von Judy Garland interpretierten Song Over the Rainbow, der stets ein Topos der schwulen Subkultur war.“

Jedes Jahr gibt es auch eine „Style Bible“, die Outfit-Ideen dem Motto des Balls entsprechend künstlerisch inszeniert. 2019 lautet es „United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to AIDS“ und es haben sich dafür internationale Stars fotografieren lassen, u. a. Cynthia Nixon, Tatjana Patiz, Dita von Teese, Beth Ditto und Amanda Lepore. Der offizielle Ticketverkauf für den 26. Life Ball startet am 4. März 2019. Tickets sind über oeticket erhältlich!