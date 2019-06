KOMMENTAR: Olivia Jones pro Heidi Klum

× Erweitern Foto: Maik Rietentidt

Foto: Hall Entertainment Group / P. Hall Mochten sich: Tom Kaulitz, Heidi Klum und Lukas Sauer bei der „Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party“

Auch eine der populärsten Dragqueens Deutschlands schaltet sich in die Diskussion um Heidi Klum als Host der TV-Show „Queen of Drags“ ein.

„ProSieben hat (...) offiziell die heißen Gerüchte um eine Art deutsches »Drag Race« bestätigt. »Queen of Drags« wird das Format heißen. Damit bekommen Dragqueens in Deutschland erstmals bei einem großen deutschen TV-Sender eine eigene Prime Time Show.

Dafür haben viele jahrelang vergeblich gekämpft. Den Durchbruch hat am Ende Heidi Klum gebracht, indem sie bei Germany's Next Top Model den Mut hatte, Dragqueens eine große Plattform zu geben und indem sie sich danach für ein eigenes Dragqueen-Format stark gemacht hat.

Foto: www.kult-kieztouren.de Gloria Glamour (links) und Olivia Jones vor der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Endlich können auch deutsche Drags mal allen zeigen, dass sie sich hinter ihren amerikanischen Kolleginnen nicht verstecken müssen und wir eine unglaublich vielfältige Szene haben.

Natürlich wird »Queen of Drags« in erster Linie ein Unterhaltungsformat werden. Aber dieser Durchbruch ist ein Symbol für mich – und das an einem fast historischen Datum:

Es waren allen voran Dragqueens, die vor 50 Jahren in vorderster Front bei den Stonewall Aufständen in der New Yorker Christopher Street gegen Ausgrenzung und Unterdrückung auf die Barrikaden gegangen sind. Sie sind dadurch zu wichtigen Symbolen im Kampf um Gleichberechtigung geworden. Ohne Dragqueens wären CSDs undenkbar und Schlagworte wie Diversity, Tolerance und Respect graue Phrasen. Dragqueens sind mutig und laut, bunte Botschafter für Toleranz, Vielfalt und Respekt, damit auch immer politisch. Und das ist genau das, was wir in unserer heutigen Zeit wieder dringend brauchen. Auch deshalb freue ich mich, Teil des Formats zu werden. Details darf ich aber erst zum Start der Sendung verraten. Es bleibt also spannend.“ *Olivia Jones

