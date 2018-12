Kilian Kerner: „Also ich hätte nichts dagegen, wenn es noch etwas dauert.“

× Erweitern Kilian Kerner

Foto: W. Baker Kylie 2014

Der 1979 in Köln geborene Wahlberliner Kilian Kerner ist einer der umtriebigsten modeschaffenden Designer Deutschlands. Seit 2004 ist er als Designer öffentlich wahrnehmbar, zu seinen prominenten Fans gehören unter anderem Max Riemelt (Bild rechts, unten), Kylie Minogue (Bild rechts) und Bill Kaulitz. Wir sprachen mit ihm auch über Privates.

Foto: M. Rädel Max Riemelt

Guten Morgen, wobei stören wir dich gerade?

Ich habe gerade meine Sachen fürs Tennis rausgesucht, ich will gleich spielen. Tennis ist neben Mode meine größte Leidenschaft.

Wie oft spielst du denn?

So drei- oder viermal die Woche. Meistens trainiere ich, Matches spiele ich im Winter weniger.

Du wirst 2019 vierzig Jahre alt. Worauf freust du dich im neuen Lebensjahrzehnt?

(lacht) Ich freue mich jetzt nicht so wahnsinnig darauf, ich muss mich noch an den Gedanken gewöhnen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es noch etwas dauert. Aber das ging mir auch so, als ich 30 wurde, dann fand ich es aber richtig gut – und habe mich eine Zeit lang, also bis 37, sogar etwas älter gemacht.

Wie würdest du 2018 für dich einordnen?

Beruflich lief es super, privat war es ruhig. Ich bin aber auf jeden Fall zufrieden, die Zusammenarbeit mit Samsonite macht Spaß, auch habe ich wieder eine Modekollektion entworfen, nicht nur Taschen oder Tenniskleidung. Verliebt habe ich mich leider nicht, das war mein großer Plan für 2018.

Foto: M. Rädel Liebe

Im Februar ist ja erst Valentinstag ...

Ja, ein Tag vor meinem Vierzigsten. (grinst)

Dann kannst du zweimal feiern.

Na, wenn ich dann verliebt bin, schon!

Welche Blumen hättest du denn gerne?

Vom richtigen Mann sollten sie sein, eine bestimmte Sorte muss nicht sein. Mir reicht auch eine Blume ... Und weiße Blüten mag ich besonders.

Kilian Kerner

Zurück zum Design: Worauf achtest du, wenn du etwas entwirfst?

Bei Samsonite war es zum Beispiel wichtig, dass es den Anforderungen an Business-Taschen standhält. Da muss man auch auf andere Dinge achten als nur auf Schönheit. Bei Mode ist man etwas freier, nicht jedes Teil einer Kollektion muss tragbar sein – aber natürlich habe ich immer Mode gemacht, die man tragen kann.

Im Januar und Juli feiert Berlin immer seine Fashion Week. Wie beurteilst du diese tollen Mode- und Designtage?

Letzte Saison war ja wieder BOSS dabei, nachdem es ab 2016 in Sachen Fashion Week ruhiger wurde. Ich habe wieder das Gefühl, dass es richtig nach vorne geht. Ich selbst bin dort jetzt sehr gelassen unterwegs und habe meinen Spaß.

*Interview: Michael Rädel

www.kilian-kerner.de