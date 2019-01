Interview: Andy Caballero

× Erweitern Andy Caballero

Der Künstler mit peruanischen Wurzeln, Andy Caballero, weiß, wie man den Betrachter fasziniert.

„Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Persönlichkeit eines Menschen mit all seinen Widersprüchen, Leidenschaften und Sehnsüchten. Mit meinen Bildern möchte ich ihre Geschichten erzählen und dazu beitragen, ihren Wesenskern mehr zum Vorschein zu bringen“, verrät der Künstler, der in Darmstadt studierte. „In meinen Fotosessions geht es mir nicht darum, die äußere Hülle eines Menschen zu dokumentieren. Vielmehr möchte ich in einer vertrauensvollen und kreativen Atmosphäre ausdrucksstarke Porträts schaffen.“ Gut zu wissen: Auch Spiegel Online nahm sich schon seiner queeren Kunst an.

Foto: Andy Caballero

Wann ging es los mit der Fotografie?

Von 6 bis 18 war ich Eiskunstläufer und habe täglich mehrere Stunden auf dem Eis verbracht. Als ich mit dem Leistungssport aufhörte, musste ich erst mal schauen, was ich mit meinem Leben abseits der Eishalle anfangen möchte. Mir war wichtig, dass ich etwas mache, was wirklich meiner Leidenschaft entspricht. Ich fing an, die Kamera für mich zu entdecken und meine Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Als ich dann zum Designstudium zugelassen wurde, wusste ich, dass ich die Fotografie zu meiner Berufung machen möchte.

Worauf freust du dich in Sachen Fotokunst im Frühling?

Auf wieder wärmeres Wetter und die Möglichkeit, draußen neue Bildideen umzusetzen, die ich im Winter entwickelt habe.

Foto: Andy Caballero

Gab es schon einmal ein Shooting, das sich anders entwickelte als geplant?

Meistens recherchiere und plane ich vor jedem Shooting, aber besonders wird es, wenn auf einmal etwas Ungeahntes hinzukommt. Einmal wollte ich Porträts von jemandem im Wasser machen. Auf einmal gab es einen spontanen Wetterumschwung. Blitze, Donner und prasselnde Regentropfen auf dem See ließen nicht nur dramatische Bilder entstehen, sondern machten das ganze Shooting auch zu einem Abenteuer.

Wen würdest du gerne einmal fotografieren?

Menschen, die offen und frei im Geist sein wollen und Spaß daran haben, ihre Tabus, Verbote und ihre Freude zu erforschen. Häufig sind das Menschen, die in nicht so festgefahrenen Strukturen stecken bleiben wollen. Ein Shooting mit der Performancekünstlerin Marina Abramović wäre zum Beispiel genial.

Was inspiriert dich denn ganz allgemein?

Andere Fotografen wie David LaChapelle oder Annie Leibovitz begleiten mich schon länger. Neulich habe ich den Dokumentarfilm „Female Pleasure“ gesehen und hinterher direkt neue Bildideen entwickelt. Ich ziehe aber auch viel Inspiration aus der Erforschung meiner eigenen Innen- und Gefühlswelt, bei Meditationen, Ayahuasca-Zeremonien und anderen spirituellen Praktiken. Die eigenen Schatten sind häufig ein Spiegel der Schatten der Gesellschaft, und diese zu erforschen, bietet viel Futter für neue Erzählungen und Bildmaterial.

*Interview: Michael Rädel

www.andy-caballero.de