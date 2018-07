Homestory: Magic Magnus

× Erweitern Foto: Joseph Wolfgang Ohlert Magnus

Magic Magnus lebt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Hier findet der bundesweit gebuchte DJ Inspiration, Geborgenheit und schöpft Kraft. Was Magnus im Laufe der Jahre Schönes und Außergewöhnliches für seine großzügige Altbauwohnung zusammengetragen hat, zeigt er hier.

WAS WAR DIR WICHTIG BEI DER WAHL DEINER WOHNUNG?

Nun, sicher nicht die Ruhe! (lacht) Ich bin vor mehr als 17 Jahren wegen meines Jobs aus Hamburg nach Berlin gezogen. Gemeinsam mit einer Freundin entdeckte ich die Wohnung. Den Ausschlag hat – neben der Größe von 150 Quadratmetern, damals noch völlig unrenoviert – aber letztlich ein Hundehaufen gegeben, der genau vor der Tür lag. Wir waren uns sicher: „Das ist ein Zeichen!“ (lacht)

Ich mag die Lage an dieser quirligen Kreuzung Schönhauser Allee/Danziger Straße. Hier ist man wirklich mitten im Berliner Leben. Damals – wir waren gerade eingezogen – entdeckte ich ein Bild unseres Hauses unter der Schlagzeile „Berlins lauteste Wohnung!“ in einer Zeitung. Aber auch das hat mich nur kurz stutzig gemacht. So wild ist es meist gar nicht. Oder doch? (lacht)

An der Wohnung hat mich vor allem das Potenzial gereizt: unsanierter Altbau, viele große Zimmer mit Stuck, Dielenfußboden, Flügeltüren, und das bei einer sehr moderaten Miete. Da konnte man richtig kreativ werden! Im Laufe der Jahre habe ich hier mit unterschiedlichsten Leuten in unterschiedlichsten Konstellationen zusammengelebt. Mittlerweile wohne ich aber allein, vor ein paar Jahren lockte ich allerdings meine beste Freundin Nina Queer ins Haus, sie wohnt nun zwei Stockwerke über mir. Obwohl in unterschiedlichen Wohnungen, wird es mit uns im Haus nie langweilig.

Eine Wand voller Polaroids in meinem Flur erinnert mich an all die verrückten internationalen Mitbewohner, die hier schon lebten. Mein Schlafzimmer liegt inzwischen zum Hinterhof raus. Anfangs hat mich die Ruhe allerdings ziemlich irritiert, sodass ich manchmal zum besseren Einschlafen ins nach vorn liegende Wohnzimmer „umgezogen“ bin, um das Knattern der U2 und Trams zu hören ... (grinst)

WAS IST DIR WICHTIG AN DEINER KÜCHE?

Dass sie groß ist. Hier steht ein Tisch für sechs Leute und ein riesiger Kühlschrank. Der ist wichtig und gerade nach langen Wochenenden ein sehr beliebter und hochfrequentierter Anlaufpunkt.

NUTZT DU DEINE WOHNUNG AUCH FÜR PARTYS?

Ja klar. Früher WG-Partys, jetzt oft Partys mit den Freunden, mit denen ich dann später im Klub arbeite. Dieses Vorglühen zelebrieren wir richtig. Meine Wohnung ist eigentlich eine Nachtwohnung. Discokugel inklusive!

WORAUF BIST DU BESONDERS STOLZ IN BEZUG AUF DEINE WOHNUNG?

Dass ich es nach 14 Jahren endlich geschafft habe zu renovieren. Ein guter Freund hat mir sehr dabei geholfen und mir gezeigt, den richtigen Stil zu finden! Das fängt in meinem Arbeitszimmer an mit einem Regal aus alten Apfelsinenkisten vor einer schokobraunen Wand. Hier sammele ich die mir wichtigen Dinge wie zum Beispiel meine BBoney-M. -Plattensammlung oder Preise und Plakate aus meinem eigentlichen Job als Vermarkter und Promotor von Kinofilmen. Weiter gibt es da eine Lampe, die ursprünglich ein Ast war, der umgearbeitet wurde. In meinem Esszimmer steht eine große Tafel aus massiver Eiche mit Platz für bis zu zwölf Leute – dort lass ich mir gern auftischen. (lacht) Und dann ist da im Wohnzimmer mein großes, blaues Sofa, auf dem ich mit Freunden vor dem Fernseher herumlümmeln kann ...

DER PRENZLAUER BERG HAT SICH SEHR VERÄNDERT. FRÜHER KLUB- JETZT LATTE-MACCHIATO-BEZIRK ...

Das stimmt in der Tat. Aber die Milchkaffee-Mütter kommen kaum bis an meine Kreuzung (grinst), denen ist es hier viel zu laut. Hier ist es immer noch genauso lebendig wie damals. Schimpft ruhig über den Prenzlauer Berg, ich bleibe hier!

*Interview: Michael Rädel