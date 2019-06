GEBURTSTAG: Vier Jahrzehnte Robyn

× Erweitern Foto: Rankin Robyn

Foto: Heji Shin Robyn

Alles Liebe, geschätzte Robin Miriam Carlsson!

Am 12. Juni feiert die 1979 in Stockholm geborene Musikerin ihren 40. Geburtstag. Wir wünschen ihr nur das Beste! Die Karriere der schwedischen Sängerin begann in Skandinavien und den USA schon in den 1990ern mit Charthits wie „Do You Know (What It Takes)“, „Keep This Fire Burning“, „Show Me Love“ sowie „Electric“, der ganz große Durchbruch weltweit kam aber erst 2007 zusammen mit KLEERUP dank „With Every Heartbeat“.

Technotronic

Seitdem liefert die queere Musikerin immer wieder große Klubhits wie „Dancing on My Own“ oder auch „Honey“ ab. Und obwohl ihre Musik zur queeren Partywelt gehört, Robyn selbst Technotronic und Dr. Alban als musikalische Vorbilder bezeichnet, hört ihr Horizont nicht beim Partymachen auf.

Foto: Björn Borg Robyn Zitiert auch gerne mal Oscar Wilde: Robyn

„Klubkultur wird immer ein Spiegelbild der Jugendkultur sein. Aber ich denke, dass ein Klub auch mehr und mehr ein Ort sein wird, an den auch ältere Menschen gehen können. Klubs sind Orte, an denen sich Menschen verbinden, es geht nicht immer um die Party. Es geht auch darum, Dampf abzulassen und sich auszudrücken – und sich mit anderen Menschen zu verbinden.“ Robyn

Britney Spears

Vernetzung ist ihr wichtig. Szeneübergreifend, kunstübergreifend und genreübergreifend. So schrieb Robyn zum Beispiel Britney Spears' Hit „Piece of Me“ – man hört auch ihre Stimme beim Refrain – und arbeitete erfolgreich mit Röyksopp zusammen.

Fun Fact: Robyn war 2008 mit Madonna auf Tour.

