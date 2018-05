Harald hat Geburtstag!

× Erweitern Harald Glööckler Frauen lieben Harald Glööckler – und auch seine Mode.

Einer der polarisierendsten und umtriebigsten Kreativen Deutschlands feiert im Mai Geburtstag: Harald Glööckler.

Die Klatschpresse liebt ihn und jeder Fotograf will ihn vor die Linse bekommen. Dabei vergisst man leider allzu oft, dass hinter der pompöösen Inszenierung auch ein Mann steckt, der etwas kann – nämlich Malen, Zeichnen, Mode und sogar Pralinen – und eben auch ein Mensch. Ein Mensch, der aufgrund seiner Inszenierung durchaus Angriffsfläche bietet, der aber auch, so Freundin Brigitte Nielsen, ein „Ausnahmekünstler mit einem riesengroßen Herz“ ist. Ein im Gespräch liebenswerter und reflektierter Mensch, der unser aller Leben bunter macht. Ja, sein Zielpublikum sind vor allem Frauen, die ihre Haustiere verwöhnen wollen, sich gerne pompöös kleiden und einen Hang zum Barock haben. Aber ist er deswegen eine Witzfigur? Nein. Für Dita Von Teese ist er der „moderne Liberace“, und auf jeden Fall ist er einer der Kreativen aus Deutschland, die weltweit Erfolg haben. Sicher, seine Mode wird nie auf den Schauen in Paris zu sehen sein, muss sie aber auch nicht. Er erreicht sein Publikum und seine Kundschaft auf anderen Kanälen.

„Ich wollte gar nicht dazugehören.“

Angst, anders zu sein, hatte er nie. Wie er auf seiner Homepage verrät, entschloss er sich schon früh, seinen eigenen Weg einzuschlagen. „Jeder versuchte, seine Ansichten durchzudrücken. Ganz besonders fiel mir die Angstmache auf: ‚Wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, wenn du nicht machst, was wir dir sagen, werden wir dich bestrafen, dann gehörst du nicht mehr zu uns.‘ Ich wollte gar nicht dazugehören. Ich wollte mich nicht unterordnen, mir war es egal, was man über mich dachte. Ich wollte leben, mein Leben leben. Mit sechs Jahren beschloss ich, es zu ändern, es anders zu machen.“ Schon 1987, mit gerade 22 Jahren, eröffnete er ein Modegeschäft in Stuttgart. Drei Jahre später kreierte er den Namen „Pompöös“ und lässt diesen als Marke schützen. Schon 1997 vertreiben seine Lizenzpartner Glööcklers Accessoires in über vierzig Ländern der Erde. 2000 zieht es Harald nach Berlin, zwei Jahre nach dem Umzug entwirft Glööckler 350 Kostüme für den Friedrichstadt-Palast, 2014 dann für Holiday on Ice. Dazwischen kommen weitere Erfolge, Kollektionen, TV – u. a. via Reality-Soap und „Let’s Dance“–, Bücher, Pralinen und Häuser. Ja, er entwarf auch Häuser: kleine Villen. Inzwischen lebt er wieder in der grünen Provinz: Er macht eben das, was er will. Und dafür lieben ihn seine Fans.

Am 30. Mai 2018 feiert er seinen 53. Geburtstag. Alles Gute!

