eyecandy 👀 Michael Dameski

Der 22-jährige Australier Michael Dameski erobert mit seinem Auftritt bei World of Dance nicht nur die Herzen der Jury und des Publikuns, sondern jetzt auch das Internet.

Shawn Mendes Lied Mercy hatte sich Dameski für seinen Auftritt ausgesucht. Die tänzerische Interpretation die folgte, ist atemberaubend.

Michael Dameski ist auch beruflich auf der Bühne zuhause und spielte unter anderem die Hauptrolle im Musical Billy Elliot in Australien und am Broadway in New York.

Ein heißer Anwärter auf das Preisgeld von einer Million Dollar für den Gewinner von World of Dance.