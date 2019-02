ESC: „Thunder and lightning, it's getting exciting“

Foto: www.instagram.com/lazarevsergey

Sergey Lazarev

2019 wieder beim Eurovision Song Contest mit dabei ist der sexy Russe Sergey Lazarev – übrigens Preisträger eines „OUTmusic Awards“.

Welches Lied der Moskauer für sein Heimatland in Israel singen wird, steht noch nicht fest. Aber ein Hingucker ist er auch so ... Wir freuen uns auf Mister Muskel.

Der 64. Eurovision Song Contest findet im Mai in Tel Aviv statt, das Motto lautet „Dare To Dream!“ Das erste Halbfinale ist am 14. Mai, das zweite Halbfinale dann am 16. Mai. Am 18.5. steigt dann ab 21 Uhr das Finale; auf jeden Fall mit dabei beim „Grand Prix“ sind Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Israel (Gastgeber) und Großbritannien.

Fun Fact: Angeblich tritt Madonna als Stargast auf ...

www.instagram.com/lazarevsergey

www.eurovision.de