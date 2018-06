Drei, die man kennen sollte

× Erweitern Foto: KOWA BERLIN Mode von IVANMAN

Anfang Juli dreht sich nicht nur in Berlin (fast) alles wieder um die besten Schnitte und feschsten Klamotten: Fashion Week! Wir stellen dir nach und nach populäre Designer vor.

Vivienne Westwood

Sie gilt mit ihrem damaligen Partner Malcolm McLaren seit 1970er-Jahren als Erfinderin des Punklooks und wird seit der Gründung ihres Modelabels 1981 als eine der wichtigsten und provokantesten Designerinnen des 20. Jahrhunderts gefeiert. Typisch für ihre Mode sind Tartanmuster, rokokoähnlichen Üppigkeit, asymmetrische Schnitte, sowie schwindelerregend hohe Plateauschuhe, Sweaters, Strickjacken und Kleider. Sie ist mit dabei beim European Fashion Award FASH. www.viviennewestwood.com

Michael Michalsky

Bekannt wurde er als Chefdesigner von Levi´s und anschließend als Kreativdirektor der traditionsreichen Sportmarke adidas: Michael Michalsky. 2006 gründete er in Berlin sein eigenes Label Michalsky. „Real Clothes for Real People" ist sein Motto und dem bleibt der gebürtige Göttinger mit seiner Mischung aus handwerklicher Perfektion, Trendgespür und dem gekonnten Umgang mit Luxusmaterialien treu. In den letzten Jahren glänzte er vor allem im TV als „Germany’s Next Topmodel“ -Jurymitglied, Stargast und Mitmoderator. www.michalsky.com

Ivan Mandzukic

Mitten im hektischen Großstadtsommer eröffnet Modedesigner Ivan Mandzukic auch 2018 wieder die Fashion Week. Und zwar im E-Werk. Seine frische Herangehensweise an das oft von klassischen Vorstellungen erdrückte Thema Herrenmode begeistert und lässt Sorgen und Body Shaming vergessen. Seine IVANMAN-Modeideen will Mann am liebsten gleich tragen!

www.ivanman.com, www.facebook.com/ivanmanberlin