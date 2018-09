☆ Startipps ☆ Lukas Sauer ☆

× Erweitern Foto: Manuela Hall Lukas Sauer Musiktipps

Ein Monat, drei Lieblingslieder oder -musiker. Diesen Monat konnten wir Schauspieler und Model Lukas Sauer gewinnen.

– „Goodbye Stranger“ Supertramp (1979):

Von denen gibt es noch viel mehr in der Liste, aber das Lied gefällt mir am besten.

– „How Do You Do!“ Roxette (1992):

Auch hiervon sind noch ganz viele andere Lieder bei mir vertreten ...

– „Strong Enough“ Cher (1999):

Totales Klischee, aber durch den aktuellen „Mamma Mia!“-Film bin ich wieder auf die Lieder von Cher aufmerksam geworden … und die macht einfach mega Musik.

www.instagram.com/official.lukas.sauer