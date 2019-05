Désirée Nick & Nina Queer – Sommerhaus der Stars

× Erweitern Foto: M. Rädel Désirée Nick und Nina Queer gelten als „Die Geschwister Fürchterlich“

Désirée und Nina

Die Menschen lästern gerne. Daher gibt es Formate wie „Dschungelcamp“ und „Frauentausch“. Und eben auch „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

Und ein solches Paar sind auch Désirée Nick und Nina Queer – in der Promiwelt haben sie beide schon lange den Namen „Die Geschwister Fürchterlich“. Und jetzt werden die beiden Diven auf Schlagerbarde Michael Wendler (einer seiner großen Hits heißt auch noch „Nina“), Gina-Lisa Lohfink und Willi Herren losgelassen.

„Soeben kam die Anfrage, ob ich mit Désirée ins Sommerhaus der Stars einziehen möchte. (...) Ich muss mir das aber erst mal gut überlegen, denn ich habe mir jahrelang einen guten Ruf als glamouröses Kunstwerk, in der deutschen Kulturszene aufgebaut“, erzählte uns eine gut aufgelegte Nina Queer, die gerade vom Elton-John-Konzert heimreiste.

„Wenn ich jetzt mit Vollproleten wie Willi Herren, Nino de Angelo oder dem Wendler in so ein Kackformat gehe, muss ich um mein lupenreines Image fürchten. Solche Leute ziehen einen doch mit in dem Abgrund. Diese Menschen sind für mich wie Billig-Discounter, während ich mich als das KaDeWe empfinde. Eine ordinäre Gage wird da nicht reichen. RTL müsste mir schon beträchtliches Schmerzensgeld bezahlen, damit ich das mache. Meine liebe Freundin Dési sieht es genauso. Wir haben diese armseligen Figuren, die immer auf dem Minimum ihres Lebens dahinkrepeln so was von satt. Unser Interesse, diese Personen zu treffen, ist gleich null, aber wir sind Huren und wenn der Preis stimmt, machen wir es.“

Wir sind sehr gespannt, was noch kommt ...