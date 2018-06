Cyndi Lauper wird 65

Alles Liebe und Gute zum Wiegenfest, der Sängerin, Musicalmacherin, Feministin und LGBTIQ*-Aktivistin Cyndi Lauper, die am 22. Juni 1953 in New York das Licht der Welt erblickte.

Foto: Gavin Bond Richtig erfolgreich räumte Cyndi Lauper am Broadway und in London mit dem queeren Musical-Hit Kinky Boots ab, für den sie die Lieder komponierte.

Auch Mädchen wollen einfach nur Spaß

Mit einer Hymne auf selbstbestimmtes (Sex-)Leben von Frauen wurde Lauper 1983 weltberühmt und zu einer der ersten weiblichen MTV-Ikonen. Die Single Girls Just Want to Have Fun und das dazugehörige Debüt-Album She's So Unusual verkauften sich über 15 Millionen Mal und galten lange Zeit als erfolgreichstes weibliches Debüt der Pop-Industrie.

Es folgten Welthits wie Time After Time und eine durchaus sehr solide Pop-Karriere mit einigen Alben, die aber vorrangig in den USA Aufmerksamkeit fanden.

Queer-Aktivistin

Ab 1993 begann sich Cyndi Lauper öffentlich für LGBTIQ*-Rechte einzusetzen und trat unter anderem bei Sitcoms wie Queer as Folk auf und begann Benefizkonzerte für queere Projekte zu geben. Ihre True Colors-Stiftung unterstützt unter anderem queere Jugendliche, die von ihren Eltern verstoßen wurden und obdachlos in New York stranden. Zusammen mit Lady Gaga war sie das Gesicht der VIVA GLAM Collection, die Kosmetik zugunsten des MAC Aids Fund vertrieb.