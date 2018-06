Boy George feiert

× Erweitern Boy George

Wir gratulieren dem Sänger, Performance-Künstler, DJ und Partymacher Boy George zum 57. Wiegenfest!

Geburtstag hat der Künstler am 14. Juni, ist also ein Zwilling. Doch was sagen die Sterne über ihn? Als Zwilling sei Boy George heiter und rastlos, flexibel und wortgewandt. Die Fröhlichkeit des im Sternzeichen Zwilling Geborenen sei nicht laut und aufdringlich, sie strahle von innen heraus. Oder durch die Boxen, wenn der bunte Boy am DJ-Pult loslegt!

Zum Comeback von Culture Club:

1998 schoss die erste Single der wiedervereinigten Band, „I Just Wanna Be Loved“, sofort in die Top 5 der UK-Charts. Seitdem machen Culture Club & Boy George immer wieder zusammen Musik, wenn Boy sich auch phasenweise vor allem auf seine erfolgreiche DJ-Karriere konzentriert. 2018 stehen zwei Auftritte in Deutschland für das Quartett an – übrigens in der 1981er-Originalbesetzung! Gemeinsam musizieren sie am 4. Dezember in Köln und am 5. Dezember in Berlin. https://www.blu.fm/kultur/musik/boy-george/