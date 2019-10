Alles Liebe, Joey!

Am 3. Oktober wird die queere Ausnahmekünstlerin 70 Jahre alt. Wir gratulieren zum Wiegenfest!

Joey Arias ist seit den frühen 1970ern eine internationale Legende der Kunstszene und arbeitete schon mit Klaus Nomi, beim Cirque du Soleil, mit Rihanna sowie mit David Bowie zusammen.

Jazz, Blues, Diven-Klassiker wie „All By Myself“, „Good Morning Heartache“ und „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“: Joey weiß genau, wie sie ihr Publikum in den Bann zieht.

Vor allem ihre Versionen der Hits von Billie Holiday sind legendär.