Alles Gute, Corny Littmann!

× Erweitern Foto: Schmidt Theater Corny Littmann

Foto: C. Koerte Corny Littmann

Heute feiert ein Wahl-Hamburger Geburtstag, dem wir viel zu verdanken haben.

„Die Sicherheit in der Unsicherheit zu finden, das fördert die Kreativität.“ Corny Littmann in der NDR Talkshow

Der Theatermacher, Schauspieler und Regisseur Corny Littmann, geboren am 21. November 1952 in Münster, wurde 1980 zu einem DER Schwulenaktivisten überhaupt in Deutschland, als er in einer öffentlichen Toilette (Klappe) unter dem Spielbudenplatz in Hamburg-St. Pauli einen Spiegel zerschlug.

Foto: O. Fantitsch Corny Littmann

Dahinter hatte die Polizei eine Überwachungskamera installiert. Corny Littmann machte mit dieser Aktion schlagartig öffentlich, dass Homosexuelle in Deutschland diskriminiert, verfolgt und staatlich erfasst wurden.

Seitdem setzt sich der Schmidt-Theater-Besitzer und ehemalige Vereinspräsident des FC St. Pauli kompromisslos für gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt ein.

Alles Gute und danke für Dein Wirken und Werk wünscht das Team der blu Mediengruppe, Spartacus und Männer!

„Carlos ist wie der Kiez selbst: morgens müde, abends wach. Außerdem ist er auf St. Pauli inzwischen bekannter als ich – und trotzdem bescheiden geblieben.“ Corny Littmann über seinen Hund

