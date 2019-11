80 Jahre Tina

Am 26. November 1939 wurde sie geboren: Tina Turner. Zuerst sang sie im Kirchenchor, es folgte eine beispiellose Karriere mit 180 Millionen verkauften Tonträgern.

Tina Turner ist seit den 1960ern eine Legende, sie emanzipierte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann Ike und arbeitete sich nach der Trennung wieder hoch. Die Rockröhre, die Diva, die Disco-Popperin, das Vorbild für so manche Frau, für Céline Dion und für so manche Dragqueen, wurde zum hochenergetischen Beweis, dass FRAU es schaffen kann.

Zu ihren größten Hits, die bis heute in der Szene und im Radio zu hören sind, zählen „What's Love Got to Do with It“, „Steamy Windows“, „River Deep – Mountain High“, „Nutbush City Limits“, „Private Dancer“ sowie „When the Heartache Is Over“, „GoldenEye“ und „The Best“.