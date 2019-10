50 Jahre Gwen Stefani

× Erweitern Foto: Universal Music Gwen Stefani

Am 3. Oktober feiert die Stimme von Hits wie „The Sweet Escape“, „Don’t Speak“ und „Rich Girl“ ein halbes Jahrhundert auf Erden.

„Weißt du, ich war mollig, als ich ein kleines Mädchen war. Und ich habe all diese Probleme, die jeder andere hat. Aber ich versuche sie nicht zu beachten. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es auch einfach reine Zeitverschwendung ist! Die Leute mögen mich, ob ich ein bisschen dicker bin oder nicht.“ Gwen Stefani

Sie hat mit ihrer Band No Doubt sowie als mehrfach mit Platin ausgezeichnete Solokünstlerin Millionen Alben verkauft, wird fleißig gestreamt und gilt längst als eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songwriterinnen der letzten zwanzig Jahre.

Gwen Stefani sang für Moby und mit Eminem sowie Pharrell Williams. Soloalben bescherten ihr Erfolg und Hitsingles, unter anderem „What You Waiting For, „Used to Love You“, „Baby Don’t Lie“ und „Hollaback Girl“. Die hippe Mutter hat also allen Grund zu feiern! Und wir würden uns mal wieder über neue Musik freuen ...

Fun Fact: Biggy van Blond ist ein prominenter Fan!

„Wenn ich nicht berühmt oder erfolgreich sein würde, würde ich immer noch aufwachen, Make-up auftragen und ein cooles Outfit anziehen. Das wird sich auch nie ändern. Ich liebe Mode. Ich liebe es, mich anzuziehen. Ich liebe auch Halloween.“