Zwei Jahrzehnte!

Seit Ende der 1990er steht der Name, die Marke, SCHILLER für sphärische, auch mal tanzbare, Klangwelten, die die Einflüsse verschiedenster Welten verbinden.

2019 werden 20 Jahre SCHILLER gefeiert: „Es werde Licht – Live 2019“ ist die mit allen Sinnen erlebbare Umsetzung einer internationalen Karriere. Dabei begann alles so szenig: 1998 erschien „Das Glockenspiel“ und schaffte es nach großem Erfolg in der Klubwelt auch in die Charts. Weitere Tracks wie „Liebesschmerz“ und diverse Remixe für andere Künstler folgten. Der große Durchbruch kam dann 2001 mit dem Album „Weltreise“, eines von vielen Alben, das die Hitlisten anführte – zuletzt das 2016er-Album „Future“.

Im Frühling soll sein neues Album „Morgenstund“ erscheinen, ab Mai 2019 kommt er auf Tour und macht u. a. in Dresden, Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Bielefeld, Mannheim, Stuttgart, Köln und Berlin musikalische Station.

„Für mich ist das Komponieren von Musik wie das Erschaffen einer Filmszene. Ich würde mir wünschen, dass man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Auf Tour möchte ich das konsequent weiterführen“, verriet uns Christopher von Deylen. „Durch die Inszenierung mit einer aufwendigen Lichttechnik und unserem speziellen Surround-Sound möchte ich die Arena sozusagen in einen großen Kopfhörer verwandeln. Als bekennender Lampenfieber-Mensch ist das durchaus spannend. Große Arenen, laute Musik, viele Menschen, die epische Breitwand, möglichst energetisch und mit einem großen visuellen Zauberkasten.“

Fun Fact: SCHILLER hatte schon erfolgreiche Stücke mit Kim Sanders, Mike Oldfield und Colbie Caillat.

