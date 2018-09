Erik Leuthäuser: „Yesterday Still Lies Between The Floorboards“

× Erweitern Foto: M. Rädel Erik Leuthäuser

Erik Leuthäuser

Was für ein langer Albumname, den Erik Leuthäuser da gewählt hat. Wobei, er hat das nicht alleine entschieden, schließlich ist das Album eine Zusammenarbeit mit der in New York lebenden lettischen Sängerin Arta Jēkabsone.

In den USA wurden die meisten der Lieder für das am 5. Oktober bei Unit Records erscheinende Album auch aufgenommen. Lieder, die die beiden Musiker als „Minimal Indie Vocal Jazz“ bezeichnen. Getroffen haben die beiden Künstler sich als Gewinner (1. und 2. Preis) bei der bekannten Shure Montreux Jazz Voice Competition. Das war 2016, seitdem arbeiteten die beiden an ihrem musikalischen Duo-Konzept, das sie jetzt präsentieren. „Da steckt viel Herzblut drin“, verriet uns Erik heute Mittag in Berlin, „und auch eigenes Geld, da wir dieses Projekt ohne großes Label starteten“. Ein klasse Album, sollte man sich gönnen.

Unsere Anspieltipps sind „Who Said It's Time for the Rain“, „I Don't Care, Let's Dance“ und „Highland Avenue Station“. Im Oktober sind Arta Jēkabsone und Erik Leuthäuser auf Tour!

Foto: Una Stade Erik Leuthäuser und Arta Jēkabsone

7.10., 20:30 Uhr: Tenho Restobar, Helsinki

9.10., 19 Uhr: Stadtbibliothek, Bremerhaven

11.10., 19 – 20 Uhr: 1-Set Konzert im Orania in Kreuzberg, Berlin

12.10., 20 Uhr: Café Tasso in Friedrichshain, Berlin

13.10., 20 Uhr: Café Sur in Schöneberg, Berlin

14.10., 17 Uhr: Saxstall in Pohrsdorf bei Dresden

15.10., 21:30 Uhr: C-Keller Weimar

16.10., 20 Uhr: Atelierkonzert bei Christina Schamei in Köln/Deutz

17.10., 21:30 Uhr: Blue Note Dresden

18.10.: Duo als Gast bei Arta Jēkabsones Konzert bei New Jazz Voices, Enjoy Jazz Festival im Schatzkistl in Mannheim

