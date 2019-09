„Amadeus“ vom Wolfram

Der Produzent und DJ aus Österreich meldet sich Mitte September mit einem neuen Album zurück.

Auf seinem neuen Werk „Amadeus“ versammelt Wolfram so ungleiche Künstler und Promis wie Peaches, Haddaway und Pamela Anderson.

Unsere Anspieltipps sind „My Love Is For Real (Live At The Cathedral) (feat. Haddaway)“, „Automatic (feat. Peaches)“ sowie „Graffiti in Teheran“.