WESTLIFE ♂ Da sind sie wieder! ♬

„Uptown Girl“, „You Raise Me Up“, „Mandy“ oder auch „I Have a Dream“ von ABBA, die schmucken Iren sangen gerne die Lieder anderer. Und das höchst erfolgreich!

Aber auch eigene Kompositionen stürmten seit 1999 die Charts der Popwelt, „World of Our Own“ zum Beispiel oder auch „If I Let You Go“. Über 40 Millionen Tonträger sollen sie bis zur Pause 2012 verkauft haben – und auch alle Studioalben schafften es bis in die Top 3 in Irland und UK.

Insgesamt wurden Westlife mit 47x Gold und 136x Platin ausgezeichnet. Hut ab!

Und jetzt, 2019, soll es ein neues Album geben, erste Bilder kursieren gerade im Netz, auch ein Albumname wurde verraten: „Spectrum“.

Zwei Hits hatten sie dieses Jahr schon in Europa „Hello My Love“ und „Better Man“ – beide erreichten die Top 10 in Irland. Wir freuen uns!

Gut zu wissen: Sänger Markus ist schwul.

www.instagram.com/westlife