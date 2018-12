Unterschätzt und belächelt

× Erweitern Foto: Can't Stop Productions Village People

Ohne Frage eine Band, die man auf der ganzen Welt kennt. Und über die JEDER eine Meinung hat. Und wahrscheinlich nicht die Beste, oder? Doch deren Musik ist einfach ideal für Silvesterpartys!

„Macho Man“, „Y.M.C.A.“, „In the Navy“ oder auch „Go West“* sowie „Hot Cop“ sind eben auch Voll-auf-die-Fresse-Disco-Mitsing-Gassenhauer ohne laszive Erotik à la Donna Summer oder Eartha Kitt und ohne ungewöhnlichere Grooves wie etwa bei Sister Sledge oder auch Amii Stewart. Oft machten die Village People Musik zum Spaß haben. Sofort.

Village People: Von der Band gibt es inzwischen mehr Hitsammlungen als Studioalben.

Die von Jacques Morali und Henri Belolo zusammengestellte Band spielte mit schwulen Stereotypen (Ledermann, Bauarbeiter, …), war aber nicht rein schwul – die eine Hälfte der Produzenten (Jacques) und die meisten der immer mal wieder wechselnden Bandmitglieder aber schon –, besang aber fast durchweg schwule Themen. Und das auf den Alben auch durchaus funkiger und intelligenter als es die großen Hits vermuten lassen!

„Fire Island“ und „San Francisco (You’ve Got Me)“ etwa erreichten den Platz eins der US-Dancecharts, „Key West“ und „I Am What I Am“** immerhin Platz 4. Ihre erfolgreichste Phase hatte die Band zwischen 1977 und 1985, als sie mit Hits wie „Sex Over the Phone“, „Can’t Stop the Music“ und den anfangs genannten abräumte – wenn der Erfolg in den USA auch in den 1980ern ausblieb.

Foto: Scorpio Music Village People

Ohnehin gab es Veränderungen: Aids forderte immer mehr Opfer, die Stimmung war nicht mehr Hedonismus pur, sondern sorgenvoll. Die Umweltverschmutzung, all die Kriege, Atomenergieproteste und Angst vor HIV. Der Virus machte auch nicht vor der Band halt: Jacques Morali starb 1991 an den Folgen von Aids, schon zuvor lag das Projekt aber auf Eis.

Mittlerweile gibt es sie wieder, live äußerst erfolgreich unterwegs – und einen Charthit hatten sie 1994 auch noch: „Far Away in America“ zusammen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber das Lied hatte mit den Originalen nur noch wenig zu tun.

Fun Fact: Im 1980er-Film „Can’t Stop the Music“ der Village People ist auch Caitlyn Jenner (damals noch Bruce) zu sehen.

*Das Lied wurde 1993 von den Pet Shop Boys erfolgreich gecovert

** Hierbei handelt es sich NICHT um das Lied, das auch Gloria Gaynor sang