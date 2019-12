Verka Serduchka: Champagner für alle!

× Erweitern Verka Serduchka

Gestern präsentierte die Glitzernde ihr neues Lied. Und das ist nicht Trash, sondern Pop.

„Make It Rain Champagne“ ist ein witziges Stück, das einfach gute Laune macht. Ein bisschen fühlt man sich an Balkan-Pop oder auch ESC-Travestie erinnert. Quirlige Weltflucht in einer Welt voller Krieg, Brexit und Donald Trump. So muss das sein. Sehr schön!

Foto: Warner Music Verka Serduchka

Verka Serduchka aka Andrij Mychajlowytsch Danylko wurde am 2. Oktober 1973 in Poltawa/Ukraine geboren. Große Bekanntheit verschaffte Verka ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest 2007 mit dem Hit „Dancing Lasha Tumbai“. Die Verkaufszahlen ihrer Alben erreichen mittlerweile Millionenhöhe in ganz Osteuropa, aber schon im Januar 2004 stöckelte Verka auf ihre erste US-Tournee. Weil sie es kann.

