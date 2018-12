Upsahl: Die Liebe, ein seltsames Spiel

× Erweitern upsahl

„Ich schrieb ‚The Other Team‘ am letzten Tag eines ‚Writing Trips’, der einen Monat lang dauerte”, verrät die Indie-Sensation aus den USA namens Upsahl.

„Nach ein paar Minuten hatte ich plötzlich diese Idee in meinem Kopf: ‚Ich sollte einen Song darüber schreiben, dass man sich in einen schwulen Typen verknallt‘. Jeder kann sich in die Lage hineinversetzen, dass man sich in jemanden verliebt, von dem man weiß, dass man ihn nicht haben kann, sei es nun aufgrund von sexueller Orientierung oder einfach nur, weil er oder sie sich nicht für einen interessiert. Mein bester Freund Zack ist schwul, und seine Freunde sprechen immer darüber, wie sie sich in Typen verlieben, die straight sind. Das ist etwas, mit dem jeder irgendwann klarkommen muss: man trifft jemanden, der sich zum ‚anderen Team‘ hingezogen fühlt. Deshalb wollte ich einen Song machen, der dieses Thema auf spielerische Weise aufgreift.“ Und hier ist das Video zum Lied: