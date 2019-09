Deutschland hat einen vitalen musikalischen Underground, der international wegweisend ist in Sachen Elektro, Chill-out und Klubmusik. Ganz neu dabei ist Björn Trenker aka Unconscious Honey, der unlängst seinen Track „Sleepless“ präsentierte.

Die Idee sei es, „Matsch in Pop-Präzision zu übersetzen“. Für Björn „fühlt es sich an, als würde man ein staubiges Schmuckstück in einem überfüllten Keller finden und es sich zu eigen machen“.