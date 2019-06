U96 „Night on Earth“

× Erweitern U96 „Nach unserem weltweiten Erfolg in den 1990ern war es an der Zeit, ein neues Album aufzunehmen, mit dem Ziel mit U96 zum ersten Mal auch live zu spielen.“

Nach der Trennung von Alex Christensen sticht das Eurodance-Projekt weiter erfolgreich zur See.

„Wir lieben es nach wie vor, zu experimentieren und mit anderen Künstlern aus verschiedenen Genres zu kooperieren.“ U96

Das Album „REBOOT“ schaffte 2018 den Sprung an die iTunes-Chartsspitze in Schweden, die Single „Zukunftsmusik“ (mit Wolfgang Flür von Kraftwerk) konnte sich in den internationalen Charts platzieren. Am 21. Juni erscheint „Night on Earth (feat. Amy Fasola )“ samt Remixen von ToneNation & DJ T.H.& Nadi Sunrise.

Von „Das Boot“ über „Love Sees No Colour“, „I Wanna Be a Kennedy“, „Love Religion“ bis hin zu „Heaven“, „Vorbei“, „Energie“, „Night in Motion“ und „Club Bizarre“, die Liste der Hits des vor allem zwischen 1991 und 2006 aktiven Eurodance-Projekts ist lang. 2015 starteten Ingo Hauss und Hayo Lewerentz das Comeback.

