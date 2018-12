Wir gratulieren: Troye Sivan

× Erweitern Foto: Universal Music Troye Sivan

Der noch recht junge Australier (geboren am 5. Juni 1995 in Südafrika), der aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis machte, ist ein erfolgreicher Musiker und Schauspieler. Und besonders 2018 war sein Jahr!

Gerade erst wurde Troye Sivan für „Revelation“, der Titelsong zum Film „Der verlorene Sohn / Boy Erased“, für einen Golden Globe in der Kategorie „Best Original Song on a Motion Picture“ nominiert. Die glamouröse Verleihung findet am 6. Januar 2019 in Los Angeles statt.

Vor allem bei der Jugend sorgt Troye für mehr Verständnis in Sachen LGBTIQ*. „Ich verbrachte die meiste Zeit meiner Kindheit und meiner Jugend gestresst wegen meiner Sexualität. Und ich wollte Sänger werden und nach Amerika ziehen, die Welt erobern. Ich habe mich selbst krass unter Druck gesetzt.“ Aber jetzt ist alles gut. Den mögen wir. Und der kann was!

Gut zu wissen: Troye Sivan kommt auf Tour: 13.3.2019 – München (Tonhalle), 14.3.2019 – Berlin (Tempodrom), 16.3.2019 – Köln (Palladium)