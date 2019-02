TOUR: Jess Glynne

× Erweitern Foto: Warner Music Jess Glynne

Jess Glynne

Die rothaarige Hitmaschine („Real Love“, „I’ll Be There“, „These Days“, ...) macht erneut ihre deutschen Fans glücklich.

„Klubmusik habe ich im Herzen, aber von einer Gitarre begleitet singen mag ich auch ... Ich trete sehr gerne live auf. Ich habe eine Band, mit der toure ich“, verriet sie uns einmal im Interview. Im März kann sie also das tun, was sie am liebsten macht: live singen.

Das wird auch die ihr sehr zugetane LGBTIQ*-Szene freuen, die Jess im Herzen hat: „Einer meiner besten Freunde ist schwul. In London bin ich eigentlich nur von Schwulen umgeben! (lacht) Ich liebe die Szene. Ich bin gerne in Schwulenbars!“ Das wollten wir hören.

Jess Glynne: „Always In Between Tour“

7.3. München, Tonhalle, 8.3. Berlin, Huxleys Neue Welt, 11.3. Hamburg, Große Freiheit 36, 16.3. Köln, Live Music Hall, 17.3. Offenbach, Capitol, www.livenation.de/jess-glynne