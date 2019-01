Tournee: Die Robyn kommt zu uns

× Erweitern Foto: Mark Peckmezian Robyn

Elektro-Pop und auch mal House: Weil sie es kann.

Robyn Das aktuelle Album Honey ist im Handel und digital erhältlich.

Melancholische Klopfer wie „Dancing On My Own“, „With Every Heartbeat“, „Hang With Me“ und auch „Missing U“ – alle gehen auf ihr Konto. Und jetzt kommt Robyn, die auch schon Britneys „Piece of Me“ schrieb (und den Refrain sang), nach Deutschland. Musikalisch Station machen wird die Schwedin, die bereits seit den 1990ern erfolgreich ist, in München, Hamburg, Köln und Berlin.

Freuen kann man sich auf Lieder vom aktuellen Album „Honey“ und auch auf jede Menge ihrer Hits. Und womöglich auch auf das eine oder andere Cover ...

Robyn – Live 2019

3.4. – Tonhalle, München,

5.4. – Palladium, Köln,

6.4.– UFO im Velodrom, Berlin,

8.4. – Mehr! Theater, Hamburg

www.robyn.com