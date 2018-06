Toms Hymne zum CSD

× Erweitern Foto: Per Christian Lind Tom Hugo

Norwegen steht vor allem für Wald, Elche, Mücken und Trolle. Aber auch für Disco à la Hans-Peter Lindstrøm und für eine tolerante und glückliche Gesellschaft.

Für ihren CSD, die Oslo Pride, haben die immer gut gelaunten Skandinavier jetzt auch eine schöne Disco-Hymne als Lied: „Family“ von Popper Tom Hugo.

Und der sympathische Kerl singt nicht nur das Lied, Tom ist auch recht großzügig in Sachen Geld: „Alle Einnahmen, sei es durch Streamings oder Verkäufe, gehen an die LGBTIQ*-Organisation FRI - The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Equality in Oslo.“ Das finden wir gut. Der Daumen geht nach oben!

Gut zu wissen: Tom ist auch beim Frankfurter und Kölner CSD dabei.

www.instagram.com/tomhugo

www.visitoslo.com

foreningenfri.no

www.facebook.com/tomhugo