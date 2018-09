Tom Grennan im Gretchen

× Erweitern Tom Grennan

Klingt wie ein Pornotitel, ist aber eine Konzertankündigung – zumindest passend für das Berliner Konzert.

„Found What I've Been Looking for“ oder „Sweet Hallelujah“, die Hits des sexy Briten sind erstklassiger Pop mit einem Schuss Soul, einer Prise Rock und etwas Disco. Ende September kommt er auf Tour! www.facebook.com/TomGrennanMusic

Tom Grennan

25.9. || Wiesbaden || Schlachthof Kesselhaus

26.9. || München || Technikum

29.9. || Berlin || Gretchen

30.9. || Dortmund || Way Back When Festival

1.10. || Hamburg || Mojo Club