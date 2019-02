TinaTurner: Show

Am 26. November feiert die Rock-Königin Tina Turner ihren 80. Geburtstag. Und wird 2019 deswegen auch mit einer Konzertshow geehrt.

„One Night of Tina“ widmet sich dem künstlerischen Werk der Ausnahmesängerin. Pop, Rock, Disco, Soul, Blues: Die Frau, die einst im Kirchenchor startete, schuf viel Gutes. „What’s Love Got to Do with It“, „I Don't Wanna Lose You“, „Proud Mary“, „Goldeneye“, „Paradise Is Here“ und natürlich das in der Szene so beliebte „When The Heartache Is Over“ oder auch „Nutbush City Limits“. Los geht es am 14.11. in Nürnberg, es folgen Termine wie Berlin (17.11.), Hannover (3.12.) und auch Mannheim (10.12.). Toll! www.semmel.de