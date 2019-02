The „Pet Shop Boys“-Agenda: Kitsch and Critics

× Erweitern Pet Shop Boys

2019 ist das 38. Jahr in der Bandgeschichte des britischen Popduos von Neil Tennant und Chris Lowe. Für April ist eine Blu-Ray der Inner Sanctum Konzerte angekündigt, für Herbst das neue Album. Aber zuerst gibt es mit „Agenda“ eine EP, die überrascht.

Völlig unerwartet posteten die Pet Shop Boys gestern das erste von insgesamt vier Liedern, die zusammen die EP „Agenda“ bilden.

Give stupidity a chance

Die Texte aus der Feder Neil Tennants enthielten bereits in der Vergangenheit oft mehr oder weniger versteckte Kommentare zum politischen Zeitgeschehen. Selbst Coverversionen wie „Go West“ von den Village People wurde durch Russen-Chor und kommunistische Propaganda-Ästhetik zu einem in Eurodance verpackten Statement für Liberalität und Freiheit.

Der erste Song aus „Agenda“ führt diese Tradition weiter und hebt sie auf ein für die Band neues Level. Eingewickelt in perfekten Popballadenbombast und eine fast triefend-kitschige Musical-Melodie ätzt Neil mit hochgepitschter Engelsstimme in „Give stupidity a chance“ gegen Trump, den Brexit, Korruption und Sexismus. Im Lyrik-Video werden Sätze wie

„Forget political correctness • Let’s talk man to man • Chicks are always up for it • You gotta grab whatever you can.“

oder

„We’ve heard quite enough of experts and their dealings • Why face the facts when you can just feel the feelings?

über Filmaufnahmen von Staatsinszenierungen aus totalitären Staaten gelegt. Poppiger kann politischer Protest kaum klingen und aussehen.

Als einen „satirischen Song über die armseelige Qualität moderner politischer Führungskräfte" beschreibt Neil Tennant dieses Lied.

On #socialmedia

Selbstironie muss sein

Das am 6. Februar gepostete zweite Lied „On social media" ist bittersüße Abrechnung mit Influencern, Hassrede und der Sucht nach digitaler Aufmerksamkeit. Diesmal verpackt in einen stampfenden Kirmes-Disko-Beat, der in Bein und Ohr geht. Das dazugehörige Lyrik-Video erfindet dieses Genre neu und knüpft damit an die lange vergangene Tradition der Pet Shop Boys an, in Videos Maßstäbe zu setzen. Es besteht aus einem Smartphone-Display, auf dem vor schrecklich süßem Katzenbaby-Hintergrund die Lyrics als Textpostings und Memes präsentiert werden. Mit Zwinkersmily selbstverständlich.

