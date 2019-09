Steve Aoki & Backstreet Boys wollen es wissen!

× Erweitern Die Backstreet Boys, Steve Aoki und ein auffälliger Teppich

DJ-Stern und Producer Steve Aoki tat sich mit den immer noch erfolgreichen Herren der „Boyband“ Backstreet Boys zusammen. Und es kam etwas Gutes dabei heraus.

Steve Aoki (Jahrgang 1977) produzierte und remixte schon 2 unlimited, Peaches, Bloc Party und Lady Gaga

Zu den Backstreet Boys hat jeder seine Meinung. Seit Mitte der 1990er landet jedes Album in den Top 10 der internationalen Charts – auch 2019 „DNA“ (das schaffte sogar Platz 1 der US-Charts!). Trotzdem wird die Band dann doch nicht so ganz ernst genommen. Zu sehr klebt das Bubblegum-Pop-Stigma an ihnen. Hits wie „Get Down“, „Larger Than Life“ oder auch „Everybody (Backstreet's Back)“ und natürlich DIE Boyband-Balladen schlechthin „Incomplete“, „Quit Playing Games (With My Heart)“ und „I Want It That Way“ sind eben nicht cool. Aber guter Pop.

Die neue Nummer „Let It Be Me“ ist aber auch ein bisschen cool! Hier ist das Video: