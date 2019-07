STARTIPPS ☆ Max Prosa

× Erweitern Foto: Sandra Ludewig Max Prosa

Max Prosa

Ein Monat, drei Lieblingslieder oder -musiker. Diesen Monat mit Max Prosa, dessen Album „Mit anderen Augen“ gerade erschienen ist.

1) The Waterboys – The Whole of the Moon

Dieses alte Juwel habe ich grade erste entdeckt. Was für ein Text, jeder, der viel unterwegs ist wird sich darin wiederfinden.

2) The Brian Jonestown Massacre – Anemone

Dieses Lied färbt die Welt um mich so wie ich sie mag. Es ist mein Zauberspruch, wenn ich Kopfhörer aufsetze, aus der Tür trete und durch die Straßen Neuköllns streife.

3) Richie Setford – Act of a Child

Mein liebster Newcomer, dessen poetische und stimmliche Kraft mich immer wieder neu fasziniert.

www.maxprosa.de